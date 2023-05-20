МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минэкономразвития до 20 июля внести в правительство проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и до 2035 года, сообщила пресс-служба кабмина РФ. ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года приблизился к рекорду

"Проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года должен быть внесён в правительство до 20 июля. Такое поручение дал Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию промышленности 4 мая. Ответственными назначены Минпромторг и Минэкономразвития", — сказано в сообщении.

Мишустин также поручил ведомствам предусмотреть в ходе подготовки предложений по реализации национальных проектов включение в них показателей, связанных с интенсивным развитием отраслей промышленности.