МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Зарплатные предложения для специалистов сферы "Производство, сервисное обслуживание" за год выросли на 7%, и больше всего увеличились для электромонтажников — на 21%, а также токарей и инженеров-конструкторов — на 20%, посчитали для РИА Новости в исследовательском центре "Зарплата.ру". Сами себя наказали. Почему в России некому работать даже за большие деньги

"По итогам апреля 2023 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, в сфере производства средние зарплатные предложения выросли на 7%. Наибольшее увеличение отмечается у электромонтажников (+21% — до 42,5 тысячи рублей), инженеров-конструкторов (+20% — до 60 тысяч рублей), токарей (+20% — до 90 тысяч рублей)", — выяснили аналитики.

Также зарплатные предложения выросли у начальников производства — на 18%, до 70 тысяч рублей, сервисных инженеров — на 18%, до 59 тысяч рублей, сварщиков — на 17%, до 70,4 тысячи рублей, инженеров по качеству — на 16%, до 47 тысяч рублей, операторов станков ЧПУ — на 14%, до 80 тысяч рублей, операторов производственной линии — на 13%, до 57 тысяч рублей, технологов — на 11%, до 50 тысяч рублей. При этом аналитики отмечают, что в этой сфере не первый год наблюдается проблема кадрового голода — ситуацию усугубили демографическая яма девяностых, а также пандемия.

"На сегодняшний день зарплатные предложения по многим производственным специальностям достойно конкурируют с другими. Но при этом высокий спрос на технических специалистов и квалифицированных рабочих в отраслях машиностроения, производства, промышленности сохранится в ближайший год", — поясняет руководитель департамента аналитики "Зарплаты.ру" Юрий Михеев.

Зарплатные ожидания специалистов производственной сферы также выросли, многие соискатели увеличили свои запросы. Так, по итогам апреля 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года практически на треть выросли зарплатные ожидания операторов производственной линии — на 28%, до 45 тысяч рублей; сервисных инженеров — на 29%, до 59 тысяч рублей; токарей — на 29%, до 60 тысяч рублей.