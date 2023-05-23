Компания "ТМХ Электротех" освоила выпуск отечественных двигателей для поезда "Иволга 3.0"
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Компания "ТМХ Электротех" (входит в "Трансмашхолдинг") освоила выпуск новых двигателей отечественной разработки для поезда "Иволга 3.0", сообщил "Трансмашхолдинг" (ТМХ).
"Компания "ТМХ Электротех" завершила испытания нового асинхронного тягового электродвигателя (ТЭД) ДТА-380У1, предназначенного для использования в конструкции новейшего скоростного электропоезда постоянного тока "Иволга 3.0", который выпускается на Тверском вагоностроительном заводе", — говорится в сообщении.
Двигателю присвоена литера О1, позволяющая начать серийное производство. Квалификационная комиссия установила, что двигатели соответствуют требованиям конструкторской документации. Установочная серия двигателей составит 1500 единиц.
"Новый двигатель — отечественная разработка, создан в компании "ТМХ Инжиниринг". Технические характеристики нового асинхронного тягового двигателя позволяют использовать его в поездах с конструкционной скоростью до 160 километров в час, снизить энергопотребление поезда, значительно увеличить межсервисные интервалы, сократить время обслуживания подвижного состава", — отмечает ТМХ.
Холдинг добавляет, что освоение производства собственных асинхронных тяговых электродвигателей для вагонов метро и моторвагонного подвижного состава – это новое для предприятия направление работы, которое развивается с использованием многолетнего опыта производства асинхронных тяговых электродвигателей для локомотивов.
"ТМХ Энергетические решения" — специализированная компания, создающая комплексные энергетические решения для подвижного состава рельсового, колесного, гусеничного и водного транспорта; осуществляющая разработку решений, связанных с гибридизацией транспорта и освоением перспективных видов топлива, в том числе газа и водорода.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230523/840664112.html