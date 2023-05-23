МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Компания "ТМХ Электротех" (входит в "Трансмашхолдинг") освоила выпуск новых двигателей отечественной разработки для поезда "Иволга 3.0", сообщил "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Пассажиры смогут оплачивать поездку на "Аэроэкспрессе" по биометрии

"Компания "ТМХ Электротех" завершила испытания нового асинхронного тягового электродвигателя (ТЭД) ДТА-380У1, предназначенного для использования в конструкции новейшего скоростного электропоезда постоянного тока "Иволга 3.0", который выпускается на Тверском вагоностроительном заводе", — говорится в сообщении.

Двигателю присвоена литера О1, позволяющая начать серийное производство. Квалификационная комиссия установила, что двигатели соответствуют требованиям конструкторской документации. Установочная серия двигателей составит 1500 единиц.

"Новый двигатель — отечественная разработка, создан в компании "ТМХ Инжиниринг". Технические характеристики нового асинхронного тягового двигателя позволяют использовать его в поездах с конструкционной скоростью до 160 километров в час, снизить энергопотребление поезда, значительно увеличить межсервисные интервалы, сократить время обслуживания подвижного состава", — отмечает ТМХ.

Холдинг добавляет, что освоение производства собственных асинхронных тяговых электродвигателей для вагонов метро и моторвагонного подвижного состава – это новое для предприятия направление работы, которое развивается с использованием многолетнего опыта производства асинхронных тяговых электродвигателей для локомотивов.

"ТМХ Энергетические решения" — специализированная компания, создающая комплексные энергетические решения для подвижного состава рельсового, колесного, гусеничного и водного транспорта; осуществляющая разработку решений, связанных с гибридизацией транспорта и освоением перспективных видов топлива, в том числе газа и водорода.