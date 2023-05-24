МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Цены промышленных производителей в РФ в апреле 2023 года замедлили рост до 2,4% с 2,6% в марте, в годовом выражении — снизились на 12,7%, следует из публикации Росстата. Мишустин поручил внести проект по развитию обрабатывающей промышленности

"В апреле 2023 года по сравнению с мартом индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 102,4%, по сравнению с декабрем 2022 года — 105% (в апреле 2022 года по сравнению с мартом — 106,2%, по сравнению с декабрем 2021 года — 116,9%)", — говорится в документе.

В годовом выражении цены производителей промышленных товаров в апреле ускорили снижение до 12,7% после снижения на 10,7% в марте, на 7,5% в феврале и на 4,6% в январе текущего года.

В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей ускорили рост до 5,5% после увеличения на 4,9% в марте; в годовом выражении они опустились на 33,1%. В обрабатывающих производствах цены выросли на 2% после увеличения на 2,1% месяцем ранее, в годовом выражении — снизились на 8,3%.

В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей в апреле снизились на 0,8% после увеличения на 2% в марте, в годовом выражении — выросли на 14,9%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов рост цен ускорился до 1,1% с 0,9% в марте, в годовом — рост составил 11,5%.

Статистическое ведомство отмечает, что в апреле по сравнению с мартом в обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов и кокса: на сжиженные пропан и бутан — на 28,2%, на автомобильный бензин — на 27,9%, легкие дистилляты, не включенные в другие группировки — на 25,5%, топочный мазут — на 23,2%, битумы нефтяные строительные — на 21,4%, кокс и полукокс из каменного угля — на 17,2%, битумы нефтяные дорожные — на 16,9%.

В металлургическом производстве выросли цены на необработанный кобальт — на 13,9%, медные трубы, трубки и фитинги для труб и трубок — на 12,5%, чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах — на 11,5%.