МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Минпромторг РФ прогнозирует рост производства стали в РФ в 2023 году на 4-5% относительно прошлого года — до 74-75 миллионов тонн — при сохранении положительной динамики её выпуска, сообщил журналистам вице-премьер — глава министерства Денис Мантуров. Мантуров рассказал о еженедельном мониторинге цен в новых регионах

"С начала года мы видим в целом положительную динамику в металлургическом секторе. Как я уже говорил, загрузка предприятий составляет практически 100%. Этому способствует в первую очередь рост внутреннего рынка, а также увеличение экспортных поставок на рынки дружественных стран. Так, по итогам первого квартала выплавка стали находится практически на уровне рекордного 2021 года – 18,7 миллиона тонн. Это очень высокий показатель", — сказал он в кулуарах выставки "Металлообработка".

"По итогам года, если продолжим в том же духе, выйдем на 74-75 миллионов тонн, то есть на 4-5% больше, чем в прошлом году", — уточнил вице-премьер — глава Минпромторга.