МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рентабельность российских металлургических предприятий сейчас положительная, но это не "сверхдоходы", как раньше, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство

В прошлом году в министерстве отмечали отрицательную рентабельность у ряда металлургических компаний. Причиной тому в первую очередь было резкое сокращение экспортных поставок и, как следствие, сокращение загрузки производства. Сейчас же, по словам Мантурова, предприятия успешно переориентировали экспортные поставки на развивающиеся рынки, также вырос спрос со стороны внутреннего рынка.

"Можно говорить, что рентабельность деятельности металлургического комплекса в целом положительная, но при этом это не такие "сверхдоходы", как раньше. За этим мы совместно с ФАС России внимательно следим. Отмечу, что в текущих условиях стоимость металлопродукции на российском рынке в первую очередь должна быть связана с объективными факторами изменения себестоимости, а не экспортным паритетом или иностранными индикаторами", — сказал чиновник в кулуарах выставки "Металлообработка".