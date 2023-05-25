ТАШКЕНТ, 25 мая — ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев считает важным принятие мер по углублению промышленной кооперации со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также участие в многосторонних финансовых программах поддержки. Мишустин поручил внести проект по развитию обрабатывающей промышленности

Узбекистан с 2020 года получил статус наблюдателя в ЕАЭС.

"Считаем важным принятие совместных мер по углублению промышленной кооперации и локализации как важного фактора создания новых рабочих мест и формирование индустриальных хабов на Евразийском пространстве", — сказал Мирзиеев, выступая по видеосвязи на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Мирзиеев также выразил заинтересованность узбекской стороны в участии в многосторонних программах, направленных на оказание финансовой поддержки реализации кооперационных проектов ЕАЭС. "Речь идет в том числе об инициативе бизнес-сообщества в области перестраховочной деятельности и практического сотрудничества национальных институтов развития", — пояснил узбекистанский лидер.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было также принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.