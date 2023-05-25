МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров, выступая в четверг на заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отметил важность промышленной кооперации и импортозамещения в ЕАЭС. Решетников отметил успехи бизнеса в импортозамещении оборудования

"Сегодня мы закладываем прочную основу для развития промышленной кооперации и импортозамещения. Подписание протокола о внесении изменений в союзный договор в части оказания финансового содействия совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности позволит увеличить объемы совместного производства, стимулировать рост инвестиций и создать дополнительные рабочие места", — заявил киргизский лидер.

По утверждению Жапарова, страны союза должны и далее расширять создаваемый механизм финансового содействия с использованием стабильных источников финансирования, в том числе за счет поступления ввозных таможенных пошлин.

"Данный инструмент может быть использован для поддержки в реализации кооперационных проектов и в других сферах экономики, к примеру, в агропромышленности, транспортной и логистической инфраструктуре, инновации и энергетике", — уточнил президент.