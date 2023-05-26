МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Отечественная оборонная промышленность после урегулирования ситуации на Украине совершит качественный скачок. заявил заместитель предстедателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Доля российских электронных компонентов в ОПК вырастет с 45 до 77 процентов

Политик отметил в ходе визита во Вьетнам, что украинский кризис в целом придал импульс развитию российского ОПК, предприятия уже внедряют новые технологии.

"Российская оборонка совершит качественный скачок", — подчеркнул он.

Медведев добавил, что Россия обладает преимуществами по некоторым видам обычных вооружений. По его словам, для ужержания территорий необходимы не геперзвуковые ракеты, а танки, артиллерия, пехота. Зампред Совбеза страны подеркнул, что у России есть достаточное количество снарядов. К тому же, отечественные предприятия смогли выйти на большие объемы производства, указал он.

"Я не думал, особенно в начале, что ОПК так быстро адаптируется", — сказал политик.

Медведев также отметил, что вести переговоры с Украиной придется. Но пока есть киевский режим и Владимир Зеленский, диалог невозможен, подчеркнул он.