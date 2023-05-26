МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Потребность российских перевозчиков в отечественных судах планируется закрыть в 2025 году, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров оценил рентабельность российских металлургических предприятий

"Мы ориентируемся, что с 2025 года все объемы, которые нужны перевозчикам, будут закрыты нашими производителями судостроения", — сказал он на встрече президента РФ с представителями "Деловой России".

Мантуров также напомнил, что в стране планируется произвести более 250 гражданских судов. Речь идет об их выпуске до 2027 года с использованием механизма льготного лизинга. Как в апреле уточнял чиновник, 150 из них будут грузовыми: танкера, зерновозы, контейнеровозы, сухогрузы и баржи.

"Паспорт программы был утвержден в феврале текущего года. Это 136 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния и средства, непосредственно привлеченные с рынка", — добавил он.