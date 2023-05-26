МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. "Гознак" готов приступить к выпуску биометрических заграничных паспортов по новым заявкам, рассказала РИА Новости пресс-служба предприятия. ГД освободила участников СВО от пошлины за восстановление документов

"Гознак" подтверждает готовность к возобновлению персонализации заграничных паспортов с электронным носителем информации по новым заявкам", — сказано в релизе.

Ранее официальный представитель Министрерства внутренних дел России Ирина Волк заявиляла, что прием заявлений на новые загранпаспорта возобновят с 1 июня текущего года.