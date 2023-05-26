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"Гознак" готов к выпуску загранпаспортов по новым заявкам
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"Гознак" готов приступить к выпуску биометрических заграничных паспортов по новым заявкам, рассказала РИА Новости пресс-служба предприятия. "Гознак" подтверждает готовность к... ПРАЙМ, 26.05.2023
экономика, промышленность, новости, гознак, загранпаспорт, биометрия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. "Гознак" готов приступить к выпуску биометрических заграничных паспортов по новым заявкам, рассказала РИА Новости пресс-служба предприятия.
"Гознак" подтверждает готовность к возобновлению персонализации заграничных паспортов с электронным носителем информации по новым заявкам", — сказано в релизе.
Ранее официальный представитель Министрерства внутренних дел России Ирина Волк заявиляла, что прием заявлений на новые загранпаспорта возобновят с 1 июня текущего года.