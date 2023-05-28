С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — ПРАЙМ. Россия проявляет интерес к покупке лития в Зимбабве, стороны, вероятно, уже ведут переговоры, заявил РИА Новости заместитель председателя зимбабвийского сената Майкл Ньямбуя. В МИД призвали российский бизнес активнее инвестировать в Африку

"В Зимбабве у нас достаточно опыта по обнаружению и переработке лития. Поэтому я думаю, что мы ищем только рынки сбыта. И мы точно знаем, что Россия проявляет к этому интерес", — сказал Ньямбуя.

"Я думаю, что сейчас ведутся дискуссии о возможности покупки Россией некоторого количества лития в нашей стране", — отметил он.

Ньямбуя добавил, что в Зимбабве есть ряд российских компаний, которые занимаются "добычей платины". "Я не удивлюсь, если у них есть серьезные намерения по поводу лития", — заключил он.

Ранее спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва сказал РИА Новости, что Зимбабве хочет работать с компаниями из РФ в сфере добычи лития.