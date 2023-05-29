МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Опрошенные Reuters экономисты ожидают, что в мае по сравнению с апрелем активность в производственном секторе Китая сократилась, добавив проблем второй по величине экономике мира, которая пытается оправиться от последствий COVID-19. СМИ: торговая война США и Китая ударит по лучшему другу Америки

По прогнозу экономистов, официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая в мае составил 49,4 против 49,2 в апреле.

Значение ниже 50 указывает на сокращение активности по сравнению с предыдущим месяцем.

В 1-м квартале по сравнению с последним кварталом прошлого года ВВП Китая вырос на 4,5%.

Вместе с тем данные за апрель показали, что импульс роста экономики замедляется: импорт резко сократился, цены производителей продолжали снижаться, инвестиции в недвижимость упали, а данные по промышленному производству и розничным продажам не оправдали прогнозов.

"Похоже, что базовый импульс роста в мае был слабым, так как данные по производству стали и наша оценка потоков сырьевых товаров указывают на вялость роста на начальных стадиях производства", — написали клиентам аналитики Goldman Sachs. В Китае назвали шаг России, от которого Украина "задрожит от страха"

На прошлой неделе фьючерсы на железную руду в Китае подешевели до минимума почти за шесть месяцев на ожиданиях слабости спроса летом.

Глава правительства Китая Ли Цян говорил 18 мая, что Пекин примет более целенаправленные меры для поддержки внутреннего спроса и стабилизации экспорта.

Официальный PMI для производственного сектора, который в основном отражает динамику активности на крупных государственных предприятиях в производственном секторе и сфере услуг Китая, будет опубликован в среду.