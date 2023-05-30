МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Производство верхней одежды и текстильной продукции в России в январе-марте выросло на 41% и 22% соответственно относительно аналогичного периода прошлого года, следует из материалов, подготовленных оператором системы маркировки "Честный знак" — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), с которыми ознакомилось РИА Новости. Минпромторг рассказал о распространении магазинов российских брендов одежды

"Объем введенных в оборот за I квартал товаров легкой промышленности составил 62,1 миллиона единиц текстильной продукции и 26,7 миллиона единиц товаров верхней одежды. Производство текстильной продукции за год выросло на 21,9% — до 28,9 миллиона единиц, а верхней одежды выросло на 40,6% — до 6 миллиона единиц товаров. При этом среди текстильной продукции поставки из-за пределов РФ только увеличились", — говорится в обзоре, подготовленном совместно с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) при Минпромторге.

Так, в первом квартале объем производства верхней одежды составил 6,034 миллиона штук против 4,292 миллиона в январе-марте прошлого года. При этом доли импортных и отечественных товаров текстильной продукции практически равны, но с небольшим перевесом в сторону российской продукции: внутреннее производство составило 28,9 миллиона единиц, а импорт — 28,2 миллиона.

"Март текущего года стал рекордным по объему введенной в оборот (текстильной — ред.) продукции за последние полтора года: причинами послужило рекордное собственное производство с момента старта обязательной маркировки и массовая перемаркировка товаров", — добавляется в материалах. Уточняется, что основной объем производства приходился на Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа, наименьший — на Дальневосточный и Северо-Кавказский округа, как для текстиля, так и для верхней одежды.

В свою очередь продажи маркируемой текстильной продукции в январе-марте составили 37,5 миллиона единиц, увеличившись год к году на 15,3%, а в сегменте верхней одежды было реализовано 13,1 миллиона штук, что на 9% больше. Средняя же цена на товары верхней одежды составила 4 680 рублей, снизившись на 9,9%, розничные цены на продукцию текстильной промышленности за год выросли на 3% и составили 514 рублей.

"Наибольшее число текстильных товаров легкой промышленности на 1 000 населения в I квартале 2023 года было продано конечным потребителям в Центральном федеральном округе, причем наибольший вклад в этот показатель внесла Ивановская область. Несколько меньшая величина продаж на 1 000 человек пришлась на Дальневосточный федеральный округ — во многом за счет республики Бурятии…. Среди верхней одежды лидерами являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа", — добавляется в обзоре.