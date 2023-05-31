Топ-менеджер "Сибура" Ляхович: предложение полимеров в России выросло в 2022 году на четыре процента
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Предложение полимеров на российском рынке в 2022 году выросло на 4%, несмотря на внешнее давление на отрасль, в первом квартале текущего года рост составил 8% в годовом выражении, сообщил в интервью РИА Новости член правления — руководитель дирекции базовых полимеров "Сибура" Павел Ляхович.
"В прошлом году, несмотря на внешнее давление на отрасль, российский рынок полимеров продемонстрировал рост на 4%. В первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок полимеров вырос еще на 8%", — сказал топ-менеджер.
По его словам, локомотивом выступил полиэтилен, рост рынка по этому продукту составил 10% по итогам 2022 года и 14% в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом, добавил Ляхович, импорт полимеров из стран дальнего зарубежья в 2022 году сократился на 28%, а в первом квартале этого года — на 25% в годовом выражении. "То есть можно говорить о том, что совместно российским переработчикам полимеров и "Сибуру" удалось успешно заместить большую часть выпавших объемов", — сказал топ-менеджер.
Прогнозы на 2023 год Ляхович давать не стал, но отметил, что предпосылок для того, чтобы он "оказался хуже", "Сибур" не видит.
Полную версию интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230531/840719147.html