МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Предложение полимеров на российском рынке в 2022 году выросло на 4%, несмотря на внешнее давление на отрасль, в первом квартале текущего года рост составил 8% в годовом выражении, сообщил в интервью РИА Новости член правления — руководитель дирекции базовых полимеров "Сибура" Павел Ляхович. Эксперт назвал Китай приоритетным рынком сбыта для российских полимеров

"В прошлом году, несмотря на внешнее давление на отрасль, российский рынок полимеров продемонстрировал рост на 4%. В первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок полимеров вырос еще на 8%", — сказал топ-менеджер.

По его словам, локомотивом выступил полиэтилен, рост рынка по этому продукту составил 10% по итогам 2022 года и 14% в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, добавил Ляхович, импорт полимеров из стран дальнего зарубежья в 2022 году сократился на 28%, а в первом квартале этого года — на 25% в годовом выражении. "То есть можно говорить о том, что совместно российским переработчикам полимеров и "Сибуру" удалось успешно заместить большую часть выпавших объемов", — сказал топ-менеджер.

Прогнозы на 2023 год Ляхович давать не стал, но отметил, что предпосылок для того, чтобы он "оказался хуже", "Сибур" не видит.

Полную версию интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.