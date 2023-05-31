МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. "Сибур" ставит целью обеспечить себя как минимум двумя поставщиками по каждому из катализаторов или добавок, причем как из России, так и из других стран, заявил в интервью РИА Новости член правления — руководитель дирекции базовых полимеров компании Павел Ляхович. Предложение полимеров на российском рынке выросло на четыре процента

"Для "Сибура" основная цель — это стабильное, эффективное и безопасное обеспечение своего производственного процесса. Мы не считаем, что нужно покупать только отечественный катализатор, если у соседей есть более эффективная, доступная технология. Наша цель — обеспечить себя, как минимум, двумя партнерами по каждому из катализаторов или добавок, как из России, так и из других стран", — сказал Ляхович.

"Это позволяет нам быть защищенными от форс-мажоров, не зависеть от одного поставщика. До 2022 года тоже учитывали подобные риски, но они не всегда могли выглядеть первым приоритетом", — добавил он.

По словам топ-менеджера "Сибура", в 2022 году компания подобрала аналоги для 743 из 749 позиций импортной специальной химии. Для критически важных компонентов без аналогов были инициированы свои разработки — уже есть собственные технологии для получения таких спецкомпонентов, как тетроизобутират циркония, н-бутиллитий. Тетроизобутират циркония — это катализатор, который необходим при производстве линейных альфа-олефинов. Н-бутиллитий — ключевой компонент для производства синтетических каучуков и стирол-бутадиен-стирольных полимеров.

Ляхович отметил, что в прошлом году только по двум продуктам — бутадиен-стирольным термоэластопластам и одному из видов каучука произошли недозагрузки мощностей. Это было связано с долгой логистикой доставки бутиллития. При этом суммарное снижение за 2022 год составило около 150 тысяч тонн, или примерно 2% от общего объема производимой "Сибуром" нефтегазохимической продукции. Заменой европейских поставок бутиллития стали импортные компоненты из Азии, пояснил собеседник агентства.

"Сибур" — крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

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