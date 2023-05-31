МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Доля российских производителей полиэтилена и полипропилена на мировом рынке может вырасти к 2030 году с 2,4% до 5%, если все проекты, о которых говорят в РФ, запустятся, заявил в интервью РИА Новости член правления — руководитель дирекции базовых полимеров Павел Ляхович. Предложение полимеров на российском рынке выросло на четыре процента

"Доля российских производителей на мировом рынке зависит еще и от того, с какой скоростью будет расти потребление и производство в других странах. Сейчас российские полиэтилен и полипропилен занимают около 2,4%, к 2030 году, если все проекты "Сибура" реализуются, страна сможет занять чуть больше 3%. Если же все мощности, о которых говорят в РФ, запустятся, может быть, российская доля займет около 5%", — сказал топ-менеджер.

Ляхович считает, что в России будет реализовываться все больше полимеров, но сделать так, чтобы продукция со всех проектов, которые реализует "Сибур", разместилась на отечественном рынке, невозможно.

"У нас планируется 2,7 миллиона тонн полимеров на Амурском ГХК, +150 тысяч тонн в Татарстане, в планах есть еще проекты развития. Но, как говорил один из моих коллег в досибуровскую эпоху: "В трехлитровую банку пять литров не вольешь". И вот эти два литра, естественно, поедут на экспорт. И я уверен, что мы их продадим, поскольку на фоне конкурентов у нас очень конкурентная себестоимость", — добавил Ляхович.

Он отметил, что ключевой для "Сибура" рынок — российский, и компания нацелена на постоянное его развитие, поэтому при неизменном объеме производства полимеров баланс будет меняться в сторону России.

"На экспорт в 2022 году было направлено меньше продукции, чем в прошлом. И это не связано с санкционными ограничениями. В 2023 году, я думаю, будет примерно столько же экспортировано, потому что мы сейчас производим больше продукции. Но доля российского рынка внутри нашего портфеля будет постоянно увеличиваться. Мы над этим работаем", — заключил Ляхович.

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