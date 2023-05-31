МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. "Сибур" видит потенциал роста своей доли на китайском рынке полимеров после запуска Амурского газохимического комплекса (ГХК), сейчас доля холдинга в структуре импорта страны составляет 2-3%, заявил в интервью РИА Новости член правления — руководитель дирекции базовых полимеров компании Павел Ляхович. Спрогнозирован двукратный рост доли российских полимеров в мире

"Сейчас в масштабе всего китайского рынка полимеров доля "Сибура" колеблется в пределах 1%, в структуре импорта — 2-3%, а из наших продаж это примерно 12%… Мы видим потенциал увеличения доли в Китае после пуска Амурского ГХК, который на него и ориентирован в первую очередь", — сказал Ляхович.

Он отметил, что Китай потребляет порядка 70 миллионов тонн полимеров в год, почти треть от общемирового потребления, которое составляет 200 миллионов тонн. И он активно наращивает мощности. В прошлом году было введено три миллиона тонн, в этом году ожидается прирост на пять миллионов. Но потребление все же растет быстрее, поэтому Китай остается нетто-импортером, и место для "Сибура" точно будет, считает Ляхович.

По его словам, развивать продажи в Китае российскому холдингу помогает развитая система продаж, финансовые инструменты, технический сервис, стабильность логистики поставок. Порядка 20% продукции поставляется по железной дороге, 80% — через российские порты, в основном на Дальнем Востоке. В марте были осуществлены первые автомобильные поставки напрямую с завода в Томске одному из покупателей в городе Циндао, рассказал топ-менеджер.

Амурский ГХК — совместный проект "Сибура" и китайской Sinopec. Мощности комплекса составят 2,7 миллиона тонн продукции в год: 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Строительство АГХК началось в сентябре 2020 года. Оно синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ "Газпрома", поставки этана и СУГ с которого должны обеспечить ГХК сырьем для дальнейшей переработки в продукты высокого передела.

Изначально проект строительства Амурского ГХК планировалось завершить в 2024 году. В апреле 2022 года "Сибур" и Sinopec заявили, что видят необходимость пересмотра стратегии его реализации, при этом строительные и иные работы на площадке продолжались. В сентябре глава "Сибура" Михаил Карисалов сообщил, что окончание строительства ожидается позднее плана — в 2025-2026 годах, так как понадобится провести переконфигурацию технологии переработки с учетом санкций ряда лицензиаров и поставщиков оборудования.

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