МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Производство ПЭТ-гранул "Сибура" с вовлечением вторичного сырья пока не вышло на полную мощность, но постепенно выходит, при этом компания теперь ориентируется на небольших локальных игроков, поскольку заинтересованные крупные бренды либо изменили планы в 2022 году, либо просто ушли из России, сообщил в интервью РИА Новости член правления — руководитель дирекции базовых полимеров холдинга Павел Ляхович. "Сибур" видит потенциал роста своей доли в импорте полимеров КНР

"Пока еще не вышел (на полную мощность — ред.), но постепенно выходит. Все же он создавался изначально под потребность крупных брендов, которые заявили о необходимости вовлекать "вторичку" в производство упаковки. Но в 2022 году часть компаний изменила свои планы, другая просто ушла из России. И сигнал рынка стал не таким ярким", — сказал топ-менеджер.

"Но ESG-повестка остается. И сейчас мы более активно работаем с небольшими локальными игроками, например, у нас есть производители воды "Красный Ключ" в Башкирии, которые теперь используют бутылки из Vivilen, в мае они уже появились на полках магазинов "Пятерочка" в Уфе", — добавил собеседник агентства.

Тем не менее, отметил Ляхович, если бы рынок сейчас запросил полную загрузку производства ПЭТ-гранул, "Сибуру" было бы трудно удовлетворить этот спрос из-за недостаточного предложения качественного вторсырья. Это связано с тем, что для производства к "вторичке" есть особые требования. Чтобы вовлечь сырье в создание гранул, оно должно быть должным образом собрано, отсортировано и переработано.

В сентябре прошлого года "Сибур" запустил на башкирском предприятии "Полиэф" производство ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья. Общая стоимость проекта составила более 4 миллиардов рублей. В его финансировании принял участие в том числе российский Фонд развития промышленности, который предоставил льготный заем в размере 1,2 миллиарда рублей.

Гранула Vivilen rPET содержит до 25-30% повторно используемого полимера. Благодаря новой мощности завода в повторное производство может быть вовлечено до 1,7 миллиарда пластиковых бутылок ежегодно. После выхода на проектную мощность "Полиэф" сможет ежегодно выпускать до 144 тысяч тонн уже содержащей долю вторичного сырья ПЭТ-гранулы Vivilen. Для запуска этого производства "Сибуру" потребовалось интегрировать линию подачи вторичного сырья в уже существовавшую на башкирском предприятии технологическую цепочку производства первичного ПЭТ.

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