МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. "Сибур" в 2022 году полностью перешел на расчеты с Китаем в юанях, с Вьетнамом торгует в донгах, с Турцией — в лирах, готов осваивать и "экзотические валюты", сообщил в интервью РИА Новости член правления — руководитель дирекции базовых полимеров холдинга Павел Ляхович. "Сибур" рассказал о производстве ПЭТ-гранул из вторичного сырья

"С Вьетнамом мы в донгах торгуем, в Китае в прошлом году перешли полностью на юани. В Турцию в лирах продаем. Но другие экзотические валюты тоже будем осваивать", — сказал Ляхович.

В сентябре прошлого года гендиректор "Сибура" Михаил Карисалов рассказывал, что компания прорабатывает возможность расчетов с Вьетнамом в донгах. Он также отмечал, что в расчетах с китайскими поставщиками и потребителями превалируют юани. До этого, в июле, холдинг сообщал, что ввел для китайских клиентов возможность расчетов в юанях, чтобы предоставить им гибкость в оплате.

"Сибур" — крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

Полную версию интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.