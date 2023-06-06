МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Добыча угля в России по итогам первых пяти месяцев 2023 года выросла на 2% к аналогичному периоду 2022 года, превысив 162 миллиона тонн, сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на предварительные данные. Всемирный банк ждет снижения ВВП России в 2023 году на 0,2 процента

"По предварительным данным, добыча угля в России по итогам пяти месяцев превысила 162 миллиона тонн, экспорт – 83 миллиона тонн, что выше показателя аналогичного периода 2022 года на 2% и 1,9% соответственно", – привел данные замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика".

Также участники Госсовета обсудили вопрос достижения технологического суверенитета угольной отрасли. По словам замминистра, на сегодняшний день это одна из основных целей российских компаний.

"Ведомствами подготовлен перечень технических заданий из 78 позиций на горно-шахтное оборудование, по которому имеется критическая зависимость от импорта. В настоящее время машиностроительные организации ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для дальнейшего производства такого оборудования", — отметил Мочальников.