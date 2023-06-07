МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российские предприятия смогли импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию, разъемы для неё и частично датчики, необходимые для автопрома в РФ, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак.

"Сейчас удалось заместить электронные блоки управления (занимают основную часть электронной архитектуры в автомобиле), частично заменены датчики, разъёмы жгутовой продукции, жгутовую продукцию", — сказал он, комментируя тему локализации производства электронных автокомпонентов в РФ.

При этом Шпак напомнил, что крупные зарубежные производители электронных блоков управления для автомобильной промышленности, как Valeo, Bosch и Continental, нарушая все договорные обязательства, прекратили поставки в РФ. "В марте 2022 года совместно с автопроизводителями и производителями радиоэлектроники было принято решение о переходе на санкционно-стойкие электронные блоки управления и унификации базовых радиоэлектронных компонентов с последующим использованием российских компонентов… Таким образом, данными решениями удалось избежать остановки конвейеров", — уточнил он.

Замминистра также рассказал, что электроника для автомобильной промышленности производится и поставляется, в частности, такими компаниями, как "Автоком", "Автоэлектроника" и "Автоприбор".