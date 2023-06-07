МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области может поставить крест на будущем зерновой сделки, при этом на восстановление поврежденного участка трубопровода вероятно уйдет один-два месяца, рассказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Турция ведет диалог с Западом по "зерновой сделке", сообщил источник

Украинская диверсионная группа в понедельник вечером подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса", есть пострадавшие среди мирного населения, заявили в среду в Минобороны РФ, назвав произошедшее террористическим актом.

"Взрыв означает невозможность рестарта не только аммиакопровода, но и Одесского припортового завода, являющегося его конечным пунктом… И, конечно, диверсия на аммиакопроводе "Тольятти – Одесса" (равно как и обрушение дамбы Каховской ГЭС) может поставить крест на дальнейшей судьбе зерновой сделки: после нее нет смысла ее продлевать", — заявил Хазанов.

По его словам, трубопровод с момента его остановки в прошлом году, скорее всего, не работал, просто из трубы не был удален весь содержащийся в нем аммиак. "Почему это не сделал "Укртрансаммиак" как оператор украинской части аммиакопровода "Тольятти – Одесса" — непонятно, возможно технически это было невозможно. Зато теперь остается ждать, пока аммиак стравится, и сколько времени займет данный процесс – может, сутки, может быть, неделю или больше, здесь многое зависит от количества аммиака в трубе. Процесс восстановления пострадавшего участка может занять один-два месяца", — подчеркнул эксперт.

В то же время сами повреждения аммиакопровода, как полагает эксперт, могут быть сравнительно небольшие, в отличие от площади поражения – радиусом в несколько километров. Хазанов отметил, что степень опасности аварии для людей зависит от того, на каком расстоянии от трубы находились их дома, сколько в них проживало человек, есть ли зеленые насаждения, какова роза ветров и температура воздуха, однако, в любом случае, следует побыстрее эвакуировать оттуда население. ЕС продлил ограничения на ввоз зерновых с Украины в некоторые страны союза

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.