МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Дочерняя компания "Газпрома" "Газпром добыча Кузнецк" отложила запуск первого в России завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) из метана угольных пластов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. СМИ: Катар предложил азиатским покупателям мягкие условия на поставку СПГ

"Компания "Газпром добыча Кузнецк" (входит в "Газпром") отложила запуск первого в России завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) из метана угольных пластов на базе Нарыкско-Осташкинского метаноугольного месторождения в Кемеровской области", — сообщил изданию источник, знакомый с планами компании, и подтвердили в пресс-службе правительства региона.

"Газпром добыча Кузнецк" начала строительство среднетоннажного СПГ-завода мощностью 220 тысяч тонн еще в 2021 году. Тогда планировалось, что первая очередь завода будет запущена в 2023 году, а выход на полную мощность произойдет в 2024 году.

Представитель администрации Кемеровской области сообщил изданию, что запуск завода запланирован не ранее 2026 года, при этом будет запущена только первая очередь проекта мощностью 26,3 тысячи тонн в год. Срок запуска второй очереди, которая предусматривает выход завода на проектную мощность в 220 тысяч тонн в год будет определен позднее, отметил собеседник издания.

Сдвиг сроков представитель администрации Кузбасса объясняет "актуализацией действующей технологической схемы разработки Нарыкско-Осташкинского месторождения". При этом, по словам источника "Ведомостей", на совещаниях Минпромторга Кузбасса с "Газпромом" проблемы с технологиями и оборудованием не поднимались. Сейчас уже разработана проектная документация по строительству газопроводов для подключения скважин, обустройству СПГ-завода, строительству ЛЭП и подъездной дороги для запуска первого этапа проекта.