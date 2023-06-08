СОЧИ, 8 июн — ПРАЙМ. Строительство терминала по отгрузке аммиака в Тамани завершиться к 2024 году, работа идет по плану, заявил вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. В России оценили последствия подрыва аммиакопровода "Тольятти-Одесса"

Ранее Минобороны России сообщало о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области, есть пострадавшие. Ведомство назвало произошедшее террористическим актом.

Мантуров отметил, что в данный момент поставки по трубопроводу приостановлены. По его словам, российская сторона не имеет доступа для ремонта объекта, поэтому намерена пойти другим путем до конца года ввести в эксплуатацию терминал по отгрузке аммиака в Тамани. Глава Минпромторга подчеркнул, что строительство объекта идет в соответствии с графиком.

"Я иллюзий никаких не строю. Мы исходим из того, что у нас будет собственная инфраструктура для поставки, отгрузки аммиака… Если произойдет чудо и украинская сторона его восстановит, мы проверим давление и убедимся в том, что нет утечек, он может рассматриваться (для экспорта аммиака), но на сегодняшний день по предварительным данным, даже если завтра зайти на восстановительные работы, это займет порядка трех месяцев. То, что мы слышали предварительно от украинской стороны", — ответил вице-премьер на вопрос журналистов о ремонте аммиакопровода.