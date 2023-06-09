Найден инвестор для восстановления компании "Артемсоль" в Соледаре
Пушилин: найден инвестор для восстановления компании "Артемсоль" в Соледаре
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Найден конкретный инвестор для восстановления предприятия "Артемсоль" в Соледаре, им стала одна из самых крупных российских компаний, сообщил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Если говорить про Соледар, конечно, там одно из самых крупных предприятий по производству, по добыче соли — "Артемсоль". Естественно, оно будет восстановлено, уже есть инвестор определенный, это одна из самых крупных российских компаний, которая займется восстановлением", — сказал Пушилин РИА Новости.
Город Соледар был освобожден от сил украинских националистов в январе 2023 года. В Соледаре находится предприятие "Артемсоль" — крупнейшее в Центральной и Восточной Европе предприятие по производству соли. До 2022 года "Артемсоль" обеспечивало более 90% потребностей Украины в поваренной соли. Продукцию завода закупали более 50 тысяч оптовых покупателей Украины, России и других стран Европы и Африки.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.