МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Найден конкретный инвестор для восстановления предприятия "Артемсоль" в Соледаре, им стала одна из самых крупных российских компаний, сообщил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. Аналитики раскрыли необходимый нефтяным компаниям России объем инвестиций

"Если говорить про Соледар, конечно, там одно из самых крупных предприятий по производству, по добыче соли — "Артемсоль". Естественно, оно будет восстановлено, уже есть инвестор определенный, это одна из самых крупных российских компаний, которая займется восстановлением", — сказал Пушилин РИА Новости.

Город Соледар был освобожден от сил украинских националистов в январе 2023 года. В Соледаре находится предприятие "Артемсоль" — крупнейшее в Центральной и Восточной Европе предприятие по производству соли. До 2022 года "Артемсоль" обеспечивало более 90% потребностей Украины в поваренной соли. Продукцию завода закупали более 50 тысяч оптовых покупателей Украины, России и других стран Европы и Африки.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.