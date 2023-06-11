МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Отечественный оборонно-промышленный комплекс выполняет гособоронзаказы практически на 100 процентов. Об этом заявил в беседе с РИА Новости вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Мантуров не исключил, что российские чиновники пересядут на Lada Aura

Отвечая на вопрос о необходимых темпах производства, глава ведомства отметил, что Минпромторг и ОПК совместно работают над достижением нужных показателей. По его словам. коллеги из "оборонки" сделали все возможное для выполнения утвержденных графиков.

"И, в основном, они реализуются, где-то они идут с опережением, где-то идет компенсация за счет других поставок другими образцами, и, в целом, задача по гособоронзаказу выполняется практически на 100 процентов", — подчеркнул вице-премьер.

Мантуров добавил, что министерство и предприятия ВПК при поддержке замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева активно работают над наращиванием производства военной продукции.