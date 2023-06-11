МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Онежский судостроительный завод в Карелии планируется модернизировать, на эти цели будет выделено до двух миллиардов рублей до 2026 года, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров анонсировал запуск программы льготного жилья для сотрудников ОПК

"Онежский судостроительный завод, по которому принималось решение по реконструкции и созданию по сути новой цифровой современной верфи, обеспечению заказами. Сегодня идет интенсивная работа: мы дополнительно договорились о выделении до двух миллиардов рублей на период до 2026 года для строительства нового покрасочного цеха и модернизации стапеля. (Планируем – ред.) полностью завершить реконструкцию верфи", — сказал он по итогам рабочей поездки в Карелию.

Мантуров отметил, что это будет базовое предприятие в Карелии по производству судов размерностью до 140 метров.

"Онежский судостроительно-судоремонтный завод" располагается на берегу Онежского озера в Петрозаводске. Предприятие расположено на пересечении основных водных путей России, связывающих Балтийское, Белое, Каспийское, Азовское и Черное моря. Судостроительная верфь ЗАО "Онежский судостроительный завод" образована в 2002 году на базе судоремонтных и судостроительных мощностей Беломорско-Онежского пароходства. Полный цикл работ по строительству судов на предприятии начал выполняться с 2003 года.