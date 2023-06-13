МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российские власти рассматривают вопрос отмены экспортной пошлины на минеральные удобрения и возможность введения нового механизма, сообщает газета "Ведомости". Фиксация цен на удобрения в России сохраняется, заявила ФАС

"Власти хотят отменить введенную на этот год экспортную пошлину на минеральные удобрения и собрать запланированную сумму с помощью другого механизма либо принципиально ее скорректировать", — сообщает газета со ссылкой на близкий к правительству источник.

Уточняется, что пошлина является универсальной для всех видов минеральных удобрений и взимается в случае превышения экспортной стоимости порога в 450 долларов за тонну, при цене ниже пошлина производителями не платится.

При этом еще один близкий к кабмину РФ источник сообщил изданию, что корректировки подхода к сбору пошлин у производителей удобрений рассматриваются, но конкретных решений по этому вопросу пока не принималось. Отмечается, что пошлина, по прогнозу Минфина, должна была принести в бюджет около 120 миллиардов рублей в 2023 году, однако, по данным источника газеты, поступления оказались значительно меньше. Представитель Минфина уточнил изданию, что в 2023 году пошлина принесла в бюджет всего около 5 миллиардов рублей. Добавляется, что проблема может заключаться в механизме пошлины, по которому производители могут по своему усмотрению устанавливать экспортные цены.

Так, источник издания отметил, что, по новым правилам, сборы могут привязать к каким-либо рентным выплатам, в частности, налогам на добычу полезных ископаемых либо на дополнительный доход. Еще один собеседник газеты уточнил, что возможна привязка пошлины не к экспортным ценам, а к мировым.