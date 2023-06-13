МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россия готова наращивать экспортные поставки минеральных удобрений, мощности наших предприятий это позволяют, при этом ведется постоянная работа по расширению рынков сбыта, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ-2023. Мантуров оценил настроение российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023

"Что касается увеличения объемов экспортных поставок, то мы готовы их наращивать. Мощности предприятий это сегодня позволяют. Особенно тех, кто своевременно подписал специальные инвестиционные контракты и занимается модернизацией. У нас есть утвержденные в рамках отраслевой стратегии планы по увеличению объемов производства широкой номенклатуры, поэтому мы постоянно занимаемся расширением рынков сбыта", — сказал он, отвечая на вопрос об увеличении экспорта удобрений из РФ.

"Вместе с тем продолжает расширяться клиентская база на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке – способствуют этому обучение местных фермеров эффективным методикам внесения удобрений, а также разработка смесей, подходящих для конкретного региона", — добавил он.

Глава Минпромторга отметил, что сохранение текущих мер поддержки позволит инвестировать в производство минеральных удобрений в РФ 2 триллиона рублей за пять лет — в результате их выпуск удвоится по сравнению с 2013 годом. Мантуров рассказал, в каких отраслях Россия достигла мирового лидерства

"Прогнозируемый объем инвестиций в отрасль на предстоящие 5 лет — 1,6 триллиона рублей, а при сохранении текущих мер поддержки он превысит 2 триллиона рублей. В результате производственные мощности удвоятся в сравнении с 2013 годом", — сказал он, комментируя ситуацию в отрасли минеральных удобрений.

Мантуров также отметил, что за последние десять лет Россия увеличила производство минеральных удобрений на 40%, до 55 миллионов тонн, обеспечив треть от роста производства удобрений в мире (15 миллионов тонн).

"Ежегодно растут объемы потребления внутри страны всех видов минеральных удобрений: и азотных, и фосфорных, и калийных, и сложных удобрений. Более того, каждый год появляются новые формулы, которые адаптируются непосредственно под почву, и новые сельхозугодья, под которые формируются запросы с учетом кислотности и других особенностей почв. То же самое происходит по высокоточному и высокопроизводительному земледелию и за рубежом. Поэтому мы к растущим запросам давно были готовы и обеспечиваем поставку и на внутренний рынок, и на экспорт", — добавил вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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