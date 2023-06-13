МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Иркутская нефтяная компания (ИНК) запустила в режиме опытного применения гелиевый завод на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области, сообщил глава компании Яков Гинзбург. Россия увеличила экспорт СПГ в Китай в 2022 году, заявил Новак

"ИНК запустила гелиевый завод на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (Иркутская область) в режиме опытного применения… Сегодня завод работает в режиме опытного применения, постепенно выводится на технологический режим производительностью 10 миллионов литров в год", – сказал он и отметил, что новый завод ИНК стал вторым и крупнейшим в России, тогда как всего в мире полтора десятка таких предприятий.

Гелиевый завод запущен в рамках реализации второго этапа газового проекта по созданию газохимического кластера. Он замкнул технологическую цепочку переработки природного и попутного газа с глубоким извлечением ценных компонентов из них, уточнил Гинзбург.

Компания в 2022 году запустила пять производственных объектов второго этапа газового проекта: два завода по подготовке и переработке природного и попутного газов, две линии газофракционирования Усть-Кутского газоперерабатывающего завода (1 очередь), расширение комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов. "Газпром" оценил потенциал для прироста добычи на континентальном шельфе

Компания с 2011 года реализует проект по созданию газохимического кластера в Иркутской области с хабом в Усть-Куте.

Кроме того, по словам Гинзбурга, ИНК изучает возможность строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Куте с объемами переработки до 250 миллионов кубометров метана в год.

"Сейчас мы рассматриваем строительство завода по производству СПГ в Усть-Куте, предполагаемые объемы переработки составят до 250 миллионов кубометров метана в год. Основными потребителями могут выступать города республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области. Перспективными потребителями могут быть Монголия и Китай", — сказал он.

Он отметил, что в текущем году ИНК завершит строительство метанопровода от Марковского месторождения до Усть-Кута протяженностью 100 километров с пропускной способностью до 5,6 миллиарда кубометров в год. Сейчас изучается возможность построить второй метанопровод между Ярактинским и Марковским месторождениями, добавил Гинзбург.