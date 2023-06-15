МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Порядка 1,8-2 триллиона рублей планируется инвестировать в отрасль минеральных удобрений в России в ближайшие 7-10 лет, что позволит увеличить производство до 75-80 миллионов тонн, заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. В "Фосагро" назвали ключевой рынок сбыта российских минеральных удобрений

"В принципе в планах отрасли за следующие 7-10 лет инвестировать порядка 1,8-2 триллиона рублей. Это позволит нам практически удвоить или построить заново отрасль по производству минеральных удобрений. То есть те +40%, которые мы сегодня производим, порядка 55 миллионов тонн, соответственно, будем стремиться к 75-80 миллионам, это вполне реально", — сказал Гурьев в интервью телеканалу "Россия 24".

Он также добавил, что уже сейчас обеспечено 66% внутреннего годового спроса аграриев на минеральные удобрения. "Соответственно, занимаемся активным экспортом в те страны, в дружественные страны, в которых это сегодня возможно", — отметил Гурьев.

"Говоря про экспорт, безусловно, нужно сказать, что прошлый год оказал большое влияние на объем экспорта из РФ, да и из Белоруссии. Весь мир не досчитался порядка 36 миллионов тонн удобрений, которые не были закуплены. В основном странами и глобального Юга, да и самой Европы. В некоторых странах Европы импорт упал до 40%, до 50%, это было связано там и с инфляцией, и с дорогими ценами на газ, дорогими ценами на удобрения", — рассказал Гурьев.