С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Производство жиростойкой бумаги планируется запустить на Сокольском ЦБК в Вологодской области, инвестиции в проект составят 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора. Минпромторг назвал преимущество небеленой офисной бумаги

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и президент ПАО "Сегежа Групп" Михаил Шамолин подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Проект предполагает строительство современной бумагоделательной машины. Она существенно увеличит существующие мощности Сокольского ЦБК и позволит запустить производство новой продукции – жиростойкой небеленой бумаги, широко востребованной в пищевой промышленности и ресторанном бизнесе. Это классический пример импортозамещающих технологий. Планируемый объем инвестиций в рамках проекта составляет 15 миллиардов рублей", — отметил Кувшинников.

Планируется создание 300 новых рабочих. Проект также предусматривает улучшение экологических показателей работы комбината в Соколе — за счет строительства локальных очистных сооружений и модернизации ТЭЦ № 2.

"Сегежа Групп" — крупнейший лесопользователь в России, занимающий по объемам выпускаемой продукции одно из ведущих мест в мире. В Вологодской области работают несколько предприятий холдинга, среди которых "Сокольский ДОК", "ЛПК "Кипелово", "Сокольский ЦБК" и "Сокол СиЭлТи".

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.