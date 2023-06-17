МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" рассматривает возможность привлечения труда заключенных, не исключено, что привлечет одну-две сотни таких кадров, сообщил президент компании Максим Соколов в рамках ПМЭФ. "АвтоВАЗ" снимет с производства Lada Granta после 2026-2027 годов

"Мы ощущаем это в полной мере сейчас (дефицит кадров — ред) в Тольятти и Самарском регионе… Мы используем все инструменты для того, чтобы привлечь дополнительно около 4 тысяч человек в "АвтоВАЗ" на тольяттинскую площадку в следующем году для увеличения выпуска нашей продукции", — сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос о привлечении труда заключенных.

"Может быть, сотни: может быть, одна сотня, может быть, две", — уточнил он, говоря о количестве привлекаемых осужденных.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.