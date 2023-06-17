МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российская угольная отрасль испытывает дефицит кадров больше 10 тысяч человек, особенно на новых местах добычи, например в Якутии, но компании стараются удовлетворить кадровый голод, сотрудничая с вузами, сообщил в интервью РИА Новости замминистра энергетики Сергей Мочальников на полях ПМЭФ. В России за пять месяцев увеличилась добыча угля

"В угольной отрасли у нас есть дефицит кадров, особенно в основных угледобывающих регионах и в новых проектах… Поэтому наши угледобывающие компании активно работают совместно с ведущими университетами страны, для того чтобы этот кадровый голод удовлетворить", — сказал замминистра.

По его словам, этот голод разный в зависимости от региона и компании, "но больше 10 тысяч специалистов".

"Острый голод в кадрах в новых регионах угледобычи: это южная Якутия, вообще в ДФО тяжело с кадровым потенциалом. А наиболее обеспеченные — это наша житница Кузбасс, но и там тоже есть нехватка специалистов".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.