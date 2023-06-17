С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Поставки угля из России в Китай и Индию по итогам января-мая выросли к предыдущему году, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Газпром и CNPC обсудили поставки газа в Китай по "дальневосточному" пути

Говоря об итогах поставок угля в Китай и Индию после пяти месяцев 2023 года, Мочальников отметил: "Здесь тоже есть чем гордиться угольной отрасли и нашим компаниям. Мы пока тоже идём с плюсом к предыдущему году. Превалирующий рынок, как обычно, это Азиатско-Тихоокеанский регион и страны глобального Юга, соответственно, все наши потребители находятся в основном там".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.