МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. В основе волшебной конкурентоспособности немецкой промышленности лежал российский газ, его потеря негативно повлияет на экономику ФРГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Exxpress: Германии дали "политическую пощечину"

Ранее Германия выпустила обновленную стратегию нацбезопасности, в которой назвала Россию самой большой угрозой для мира.

"Мы все знаем, что вот эта волшебная и всех восхищающая конкурентоспособность германской промышленности, как выясняется, во многом зиждилась именно на российском трубном газе, с его постоянском, его ценами и так далее", — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что Германия лишила себя этого преимущества.

По словам официального представителя Кремля, потеря российского "голубого топлива" негативно повлияет на немецкую экономику.

Песков добавил, что Германия, решив следовать в фарватере США, "стреляет себе в ногу", нанося ущерб собственным гражданам.