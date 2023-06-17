САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5: машина достойная и удобная в управлении, рассказал он журналистам. "АвтоВАЗ" будет производить более 100 тысяч Lada в год, заявил Мантуров

Производство новинки стартовало сегодня на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. После торжественной церемонии вице-премьер сел за руль и сделал круг по территории завода. Пассажирами были президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Достойная машина. Очень удобная в управлении и комфортная в маневренности. Мягкие, очень комфортные тормоза. Достаточное приемистая в соответствии с классом машины. Поэтому рекомендую нашим потребителям", — сказал Мантуров.