САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Председатель ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил о покупке первого автомобиля Lada X-Cross 5, сошедшего с конвейера. На ПМЭФ-2023 заключили более 900 соглашений

"Вот эта машина первая, я узнал, что она тоже продается, так что первая машина вот эта, которая сошла с производства — я покупаю как символ единения тех, кто исповедует здравый смысл, кто за Россию, кто за передовое производство", — сказал он.

По словам Слуцкого, машина станет собственностью партии ЛДПР.

"АвтоВАЗ" в последний день ПМЭФ запустил производство автомобилей Lada — модели X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге."АвтоВАЗ" в последний день ПМЭФ запустил производство автомобилей Lada — модели X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. После торжественной церемонии вице-премьер сел за руль и сделал круг по территории завода. Пассажирами были президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Протестировал новый автомобиль вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он назвал новую модель "достойной, удобной в управлении и комфортной в маневренности", порекомендовав ее потребителям.

Lada X-Cross 5 — переднеприводный городской кроссовер, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. "Конструктивные особенности автомобиля — панорамная крыша, интеллектуальные системы безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения и др.), мультимедийная система", — уточнили в "АвтоВАЗе". В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99 процентов ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере одного евро, один процент остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.