В ВЭБ.РФ рассказали, что ожидают полного выполнения обязательств заемщиком по проекту "Завидово"
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Проект гостиничного комплекса Radisson Resort Zavidovo на территории курорта "Завидово" развивается, и корпорация ожидает полного выполнения обязательств заемщика, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ старший банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин.
По его словам, условия финансирования в настоящее время не требуют реструктуризации, заемщик выполняет все обязательства.
"Курортный комплекс "Radisson Resort Zavidovo", включающий гостиницу и апарт-отель пользуется большим спросом у туристов. Успех проекта возрос в связи развитием внутреннего туризма", — подчеркнул он.
Как ранее заявлял ВЭБ.РФ, стратегия развития актива — в проработке. В настоящее время продажа актива инвестору не планируется. При финансовой поддержке ВЭБ.РФ продолжается развитие курорта в Тверской области, в Завидово идет строительство нового всесезонного комплекса для оздоровительного, спортивного и событийного туризма.
Проект реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Это уникальный туристический объект с большим потенциалом в контексте развития отрасли, который даст толчок развитию туризма в регионе.
"Проект реализуется с привлечением льготного кредитования в рамках программы по поддержке строительства и реконструкции отелей", — уточнил старший банкир ВЭБ.РФ.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230617/840865120.html