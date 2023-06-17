МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Проект гостиничного комплекса Radisson Resort Zavidovo на территории курорта "Завидово" развивается, и корпорация ожидает полного выполнения обязательств заемщика, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ старший банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин. В ВЭБ заявили о предпосылках долгосрочных проблем с госдолгом США

По его словам, условия финансирования в настоящее время не требуют реструктуризации, заемщик выполняет все обязательства.

"Курортный комплекс "Radisson Resort Zavidovo", включающий гостиницу и апарт-отель пользуется большим спросом у туристов. Успех проекта возрос в связи развитием внутреннего туризма", — подчеркнул он.

Как ранее заявлял ВЭБ.РФ, стратегия развития актива — в проработке. В настоящее время продажа актива инвестору не планируется. При финансовой поддержке ВЭБ.РФ продолжается развитие курорта в Тверской области, в Завидово идет строительство нового всесезонного комплекса для оздоровительного, спортивного и событийного туризма.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Это уникальный туристический объект с большим потенциалом в контексте развития отрасли, который даст толчок развитию туризма в регионе.

"Проект реализуется с привлечением льготного кредитования в рамках программы по поддержке строительства и реконструкции отелей", — уточнил старший банкир ВЭБ.РФ.