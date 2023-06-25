МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Возгорание произошло в воскресенье в пельменном цехе в Тольятти, 95 человек эвакуировались, следует из сообщения ГУМЧС по Самарской области. Пожар на нефтебазе в Воронеже не повлияет на обеспечение региона

Отмечается, что информация о пожаре в пельменном цехе предприятия, расположенного в Тупиковом проезде городского округа Тольятти, поступила в 6:44 по московскому времени.

""Прибывшими подразделениями установлено, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю происходит горение трансформатора на площади 500 квадратных метров", — подчеркивается в публикации ведомства в телеграм.

ГУМЧС добавляет, что подразделения привлекли по повышенному рангу вызова (пожар №2), также для тушения задействовали 70 человек и 23 единицы техники.

По данным ведомства, пострадавших нет, 95 работников цеха эвакуировались самостоятельно.