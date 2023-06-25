МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов в воскресенье выступил с заявлением, подтверждающим намерение России помочь странам-участникам Африканского космического агентства построить космодромы и выпустить линейку ракет-носителей. Поставки пшеницы из России в Египет увеличились

"Может быть когда-нибудь Египет и Африканское космическое агентство будет иметь свои космодромы и всю линейку ракет-носителей. Мы готовы вам в этом помочь", — сказал Борисов на встрече с главой Египетского космического агентства Шерифом Седки, кадры которой показал телеканал "Россия-24".

Соглашение о сотрудничестве может быть подписано на форуме "Россия-Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, проинформировал перед этим "Роскосмос".