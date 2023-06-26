МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Роснедра планируют в ближайшее время провести аукционы на месторождения марганцевых и хромовых руд, вольфрама, молибдена, титана, урана, а также редких и редкоземельных металлов, заявил глава Роснедр Евгений Петров в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Росрыболовство планирует провести крабовые аукционы

"В ближайшее время планируем проведение аукционов на месторождения марганцевых и хромовых руд, вольфрама, молибдена, титана, урана, а также редких и редкоземельных металлов", — сказал он.

Ранее, в марте, Минприроды РФ сообщало, что подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года. За счет стратегии министерство намерено усилить темпы государственной геологоразведки дефицитного сырья: марганца, урана, хрома, титана и вольфрама, ускорить лицензирования месторождений, а также стимулировать разведку и добычу такого сырья.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года попросил правительство обратить особое внимание на геологоразведку и переработку дефицитного сырья, например, титана, марганца, лития, ниобия, которые используются в металлургии, медицинской и химической промышленности, микроэлектронике, в авиастроении и других отраслях, в новых технологиях накопления и передачи энергии.

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