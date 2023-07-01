ООН, 1 июл — ПРАЙМ. ООН утверждает, что содействовала введению ряда исключений из западных санкций против российских продовольствия и удобрений, но тем не менее признает, что "пробелы сохраняются".

"С момента подписания Меморандума о взаимопонимании (между Россией и ООН – ред.) в июле 2022 года ООН предприняла значительные усилия по взаимодействию с соответствующими властями, в том числе в Евросоюзе, Великобритании и США, а также с частным бизнесом для осуществления исключений из санкций в отношении продуктов питания и удобрений, что может облегчить экспорт российских продуктов питания и удобрений", — говорится в комментарии.

В нем отмечается, что первым шагом было создание правовых и политических механизмов, необходимых для облегчения доступа на глобальные рынки российским продуктам питания и удобрениям.

"С этой целью ООН помогла обеспечить выдачу генеральных лицензий США 6B и 6C, двух генеральных лицензий Великобритании на финансовые операции и торговлю продовольствием и удобрениями, а также исключение в девятом пакете санкций ЕС, а также выход ряда пояснений для частного сектора", — говорится в комментарии.

Вместе с тем ООН признает, "что региональные и страновые различия и пробелы сохраняются". "Нехватка удобрений остается реальностью для фермеров в некоторых развивающихся странах", — сказано в комментарии.

Представители российских властей, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, неоднократно заявляли, что до сих пор отсутствует прогресс в реализации Меморандума Россия–ООН, призванного обеспечить реальное изъятие российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.