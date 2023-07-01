Правительство расширило механизм авансирования закупок оборудования
Правительство расширило перечень промышленного оборудования, закупки которого авансируются
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень оборудования, поставки которого авансируются в объеме не менее 80% от цены контракта при госзакупках, сообщила в субботу пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает поддерживать производителей промышленной продукции. Принято решение расширить перечень оборудования, поставки которого авансируются в объеме не менее 80% цены контракта при государственных закупках", — сказано в сообщении.
Отмечается, что в обновленный перечень вошли 10 видов металлургического и подъемно-транспортного оборудования, в том числе строительные краны, лифты, подъемные машины для складов, электропечи и промышленные камеры.
В кабмине напомнили, что механизм авансирования закупок промышленной продукции введен в конце 2022 года в рамках мер поддержки производителей станкоинструментальной промышленности.
В правительстве ожидают, что расширение механизма "позволит ускорить процесс наращивания производственных мощностей и нарастить объемы выпускаемой продукции".