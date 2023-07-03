МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне вырос до 47% с майских 46,9%, полагают опрошенные агентством DailyFХ аналитики. Путин назвал источники роста промышленного производства в России

Соответствующий релиз опубликует американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в понедельник, 3 июля, в 17.00 мск.

В 11.00 мск агентство S&P Global опубликует окончательную июньскую оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Предварительный показатель ранее продемонстрировал снижение до 43,6 пункта с 44,8 пункта в мае.