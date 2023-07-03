МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне уменьшился до 52,6 пункта с 53,5 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&P Global. Аналитики ожидают роста индекса деловой активности в промышленности США

"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 52,6 пункта в конце второго квартала, снизившись с 53,5 пункта в мае. Последние данные свидетельствуют о незначительном улучшении условий деятельности в российском производственном секторе, хотя и самым слабым с октября прошлого года", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.