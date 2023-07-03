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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230703/840976515.html
Индекс PMI в промышленности еврозоны снизился в июне
Промышленность
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Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне сократился до 43,4 пункта с 44,8 пункта в мае, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 03.07.2023
экономика, промышленность, новости, еврозона, индекс pmi, промышленность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Флаг евросоюза
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне сократился до 43,4 пункта с 44,8 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global.
Предварительная оценка предполагала снижение показателя до 43,6 пункта.
При этом PMI в области промышленного производства Германии снизился до 40,6 пункта с 43,2 пункта. Предварительная оценка составляла 41 пункт.
Во Франции индикатор вырос до 46 пункта с 45,7 пункта. Предварительная оценка была на уровне 45,5 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.