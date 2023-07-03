МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне сократился до 43,4 пункта с 44,8 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global. Начало недели обещает быть спокойным

Предварительная оценка предполагала снижение показателя до 43,6 пункта.

При этом PMI в области промышленного производства Германии снизился до 40,6 пункта с 43,2 пункта. Предварительная оценка составляла 41 пункт.

Во Франции индикатор вырос до 46 пункта с 45,7 пункта. Предварительная оценка была на уровне 45,5 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.