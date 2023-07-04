МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый Мельник из Бочонка") почти полностью обеспечена отечественными ингредиентами для производства, но продолжает импортировать хмель, однако готова при надлежащем качестве и достаточном объеме гарантировать закупки отечественного сырья, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Ораз Дурдыев. К осени на российские стадионы может вернуться пиво

"Самое важное, что мы продолжаем импортировать — это хмель. Раньше его поставляли напрямую из Чехии, Германии, США и других стран, сейчас приходится искать иные логистические маршруты через рынки Турции, Казахстана или Белоруссии. Мы выступаем за возрождение хмелеводческой отрасли в стране и даже готовы гарантировать закупки, если его качество будет соответствовать нашим требованиям", — сообщил Дурдыев.

Сейчас 97% ингредиентов для пива компания закупает в России благодаря развитию собственной агропрограммы. Более 150 фермерских хозяйств-партнеров выращивают ячмень, а солод из него производится на собственных солодовнях. В общей сложности компания производит более 20% всего солода в стране. Но в отношении оборудования, говорит глава компании, переориентироваться на локальных поставщиков не всегда возможно из-за недостатка экспертизы и ограниченности производственных мощностей.

"Альтернативы для оборудования и запчастей мы ищем в странах СНГ, Китае, Турции и Индии. Благодаря комплексной работе по этому направлению, мы смогли закрыть потребности производства более чем на 70%. Тем не менее в отношении электроники (датчики, контроллеры, панели управления) вопрос по-прежнему крайне острый, поскольку при переходе на аналоговые решения требуется полная перенастройка существующих систем", — заметил Дурдыев.

Он уверен, что для более быстрой и эффективной адаптации к нынешним реалиям и в целом для развития пивоваренной отрасли не хватает своего закона: именно он должен стимулировать производителей на использование локального сырья, оборудования, материалов.

"Такой закон мог бы обеспечить поддержку и правила работы и пивоваренной, и смежных с ней отраслей — например, хмелеводства. Аналогичный закон уже действует в винодельческой отрасли. Нет сомнений в том, что его правоприменительная практика будет полезна и для отрасли пивоварения", — считает Дурдыев.

AB InBev Efes — крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.