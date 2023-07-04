БЕРЛИН, 4 июл — ПРАЙМ. Китай и США осознанно действуют против Европы, которая жестко конкурирует с ними в промышленной сфере, заявил вице-канцлер и глава Минэкономики Германии Роберт Хабек. Европе пообещали возвращение в Средневековье

Немецкий политик во вторник выступил на конференции в Берлине.

"Мы находимся в очень жесткой глобальной конкуренции с США и Китаем. И они сами это таким образом и видят. Действуя осознанно и демонстративно против Европы и, естественно, против друг друга", — сказал вице-канцлер.

Хабек подчеркнул, что Китай и США конкурируют в амостоятельном построении производственных процессов, в том числе производстве стали и химической продукции.

По словам политика, ФРГ — зависимая страна, которая лишиласть российского газа и китайских германия и галлия.

"Если та же судьба посетит литий, то проблема получит новое измерение", — отметил Хабек.

Он добавил, что Германия уже должна была "выучить урок о суверенитете продукции", необходимого для обеспечения экономической и энергетической безопасности.